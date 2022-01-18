Орловская группа компаний ОДСК осталась в топ-10 застройщиков по достройке проблемных объектов

18.1.2022 | 14:56 Новости, Новости компаний, Строительство

Пятое место в федеральном рейтинге.

Группа компаний ОДСК заняла пятое место в десятке лучших российских застройщиков по достройке проблемных объектов. Рейтинг был опубликован порталом ЕРЗ.РФ.

Эксперты проанализировали информацию о достраиваемых коммерческими застройщиками многоквартирных жилых домах с датой ввода домов после 2018 года. В рейтинг вошли 65 коммерческих компаний, которые достроили 207 проблемных домов общей площадью 1 665 440 м2 или 34 891 квартиру. Учитывались только коммерческие застройщики, поэтому в рейтинг не вошли госфонды, использовавшие бюджетные деньги.

Высокая позиция ОДСК связана с окончанием масштабного строительства домов в Липецкой области.

ИА «Орелград»

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