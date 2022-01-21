В ПАО Ростелеком рассказали о технологических трендах 2022 года

В ближайшее время все возможные договора перейдут с бумажного варианта в «цифру».

Старший вице-президент ПАО Ростелеком Меньшов Кирилл Алексеевич рассказал о том, что ждет IT-сферу в 2022 году.

По словам Меньшова, в настоящее время происходит уверенный рост инвестиций в российскую IT-сферу. В 2020 году весь мир столкнулся с глобальной пандемией, и всем компаниям пришлось выводить сотрудников на удаленную работу. Не был исключением и Ростелеком.

В связи с этим государство стремительно увеличило инвестиции в IT –технологии. IT -компании заняли особое место в государственном управлении и для них появились льготы.

В настоящее время мы стали свидетелями активной цифровизации российского государства. Правительство РФ прилагает огромные усилия для того, чтобы не отставать от меняющегося мира. Наглядным примером является налоговая — все декларации делаются удаленно и не требуют личного посещения.

По словам Меньшова, компании, которые не успевают проводить цифровизацию своих процессов, очень быстро попадают в категорию отстающих.

Ростелеком активно мониторит и анализирует любые тренды, которые могут быть полезны для них и их клиентов. Проводятся исследования по патентам, по публикациям в СМИ, по инвестициям и по продуктовым линейкам которые так или иначе анонсируются.

Кирилл Меньшов отдельно отметил, что технологии имеют свойство наслаиваться друг на друга. Это связано с тем, что развитие IT-сферы постоянно ускоряется. К примеру, смс и мессенджеры до сих пор используются совместно и уже не сменяют друг друга. У любого тренда есть история возникновения, хайпа и постепенного угасания, когда технология уходит из употребления.

Как бы то ни было, сейчас основными трендами являются:

— развитие искусственного интеллекта,

— ротобизация системы здравоохранения,

— блокчейн,

— 5G — интернет.

Особенную роль в России играет национальная программа «Цифровая экономика», которая является ключевым драйвером изменений. Она включает в себя и введение электронных паспортов, и расширение функционала портала Госуслуг. В ближайшее время все возможные договора перейдут с бумажного варианта в «цифру».

Государство также активно заинтересовано в развитии искусственного интеллекта. Это видно и по законопроектам, и по финансам которые вкладываются в это направление.

ИА «Орелград»