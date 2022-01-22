В Орле возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с банями и бытовками

Люди внесли предоплату за товары, но не получили ни заказов, ни возврата средств.

В Орле возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении предпринимателя, которая забирала предоплату за поставку товаров, но не возвращала ни заказы, ни деньги.

«В период времени с июня по август 2020 года, а также с марта по сентябрь 2021 года гражданка 1978 г.р., являющаяся индивидуальным предпринимателем и одновременно коммерческим директором ООО, специализирующаяся на поставке блок-контейнеров и бытовок, заключила договоры с рядом физических лиц, а также представителями организаций на поставку товаров. От заказчиков ею получена предоплата на общую сумму более 1 млн. 500 тысяч рублей. Злоумышленница, похитив путем обмана данные денежные средства, распорядилась ими по своему усмотрению в личных целях», — сообщила пресс-служба УМВД.

По информации «Орелграда», речь идет о Веронике Губиной, коммерческом директоре ООО «Атлас-М». Ранее некоторые орловские СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела после обращения граждан к губернатору Орловской области. Однако, это не соответствует действительности. Поводом для возбуждения дела стало обращение к начальнику Орловского УМВД Юрию Савенкову, который проводил прямой эфир. В результате Савенков взял проверку обращения под свой контроль, что привело к реакции правоохранительных органов.

В настоящее время идет следствие.

ИА «Орелград»