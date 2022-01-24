Орловские медучреждения остановили плановый прием пациентов

24.1.2022 | 16:00 Медицина, Новости

Нагрузка на амбулаторно-поликлинические учреждения возросла в два раза. 

Орловские медицинские учреждения временно остановили плановый прием пациентов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Причиной, как и в случае с отменой школьных занятий, стал рост заболеваемости коронавирусом, который наблюдается в последнее время в регионе.  Сообщается, что в Орловской области в два раза возросла нагрузка на амбулаторно-поликлинические учреждения.

«В связи со складывающейся ситуацией необходимо приостановить оказание плановой медицинской помощи в медицинских организациях (особенно это касается поликлиник), оставив по одному специалисту для выписки рецептов. В том числе планируется привлечь к этой работе специалистов профилактических медицинских организаций таких как физкультурный диспансер и других», — заявил глава орловского депздрава Станислав Шувалов.

ИА «Орелград»

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