В Орле снова начали искать подрядчика, который отремонтирует Красный мост

Победителю аукциона нужно будет окончить работы к концу следующего года.

Власти Орла объявили об электронном аукционе, победитель которого должен будет окончить реконструкцию Красного моста.

Работы необходимо будет окончить к 30 ноября 2023 года, а начальная стоимость работ составляет 1,625 млрд рублей.

«В первую очередь, согласно «дорожной карте», предстоит завершить монтаж временной пешеходной переправы и установить технологический мост, вынести на него оставшиеся коммуникации. Далее подрядчик займётся непосредственно «телом» Красного моста.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 1 февраля 2022 года, а итоги электронного аукциона будут подведены 3 февраля», — сообщает пресс-служба мэрии.

ИА «Орелград»