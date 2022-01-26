Под Орлом обнаружен объект возрастом 2 500 лет

Точные сведения о местонахождении объекта опубликованию не подлежат.

Областные власти издали приказ о включении сразу двух объектов археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия Орловской области. В первом случае речь идет об объекте «Спасское 3, поселение», который датируется XIII-XV веками нашей эры. Второй объект – это «Спасское 4, селище», датируемый V-III веками до нашей эры. Иными словами, данное древнее поселение было основано примерно за полтысячелетия до рождения Иисуса Христа.

Как следует из приказа областного управления по государственной охране памятников, детализированные сведения о местонахождении указанных объектов археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта) не подлежат опубликованию на основании пункта 10 статьи 20 Федерального закона №73-ФЗ. В то же время, областные власти утвердили границы территории выявленных объектов археологического наследия и установили особый режим использования земельных участков в этих границах.

Также областные власти приказали принять меры по государственной охране выявленных объектов археологического наследия вплоть до принятия решения об их включении (или отказе во включении) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Соответствующие уведомления будут направлены собственникам и пользователям земельных участков, расположенных в границах территорий выявленных объектов.

Особый режим предполагает запрет на проведение земляных, строительных, хозяйственных и мелиоративных работ, в том числе работ по прокладке трубопроводов, размещению линии электропередач, вышек мобильной связи и т.д. Также запрещены вывоз грунта, распахивание земли плугом, размещение рекламы, устройство стоянок автотранспорта и любые виды деятельности, ухудшающие экологические условия на территории памятника или нарушающие его визуальное восприятие. При этом разрешается проектирование и проведение охранных мероприятий, в том числе научно-исследовательских археологических работ, установка информационных знаков и указателей, проведение землеустроительных работ и открытый доступ к объектам археологического наследия.

ИА «Орелград»