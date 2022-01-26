Житель Орла получил 7 лет за неудачную «закладку»

26.1.2022 | 10:00 Закон и порядок, Новости

Транспортная прокуратура добилась вынесения обвинительного приговора.

В Орловской области местный житель осужден за покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, курирующая регион. Обвинительный приговор вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Фигурантом уголовного дела стал 23-летний молодой человек. Он   признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный с использованием интернета, в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

«Установлено, что в мае 2021 года молодой человек незаконно получил от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оптовую «закладку» наркотического средства с целью последующего размещения в тайниках и сбыта на территории города, — сообщает транспортная прокуратура. — Однако довести преступный умысел до конца не смог, поскольку в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками линейного отдела МВД России на станции «Орел».

С учетом мнения государственного обвинителя, в роли которого выступал работник Орловской транспортной прокуратуры, суд назначил юному орловцу наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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