Дело о покупке жилья для детей-сирот заведено в Орле

29.1.2022 | 14:05 Новости

Соответствующий приказ издало региональное управление ФАС.

Орловское управление ФАС России издало приказ о возбуждении антимонопольного дела и создании комиссии по его рассмотрению. Речь идет о возможном нарушении законодательства при проведении электронного аукциона на приобретение в муниципальную собственность недвижимого имущества, а именно жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа путем участия в долевом строительстве.

Из материалов следует, что дело возбуждено по признакам нарушения управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». Поясним, что данная статья запрещает при проведении торгов, запроса котировок цен на товары и запроса предложений действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Детали дела пока не озвучиваются. Однако в архиве государственного  портала закупок имеется информация по тендеру с номером, аналогичным указанному в материалах УФАС. Из нее следует, что тендер был объявлен в феврале 2021 года. Заказчиком действительно выступило управление муниципального имущества и землепользования. Начальная (максимальная) цена контракта была установлена в размере 94,106 миллиона рублей. На эти средства предполагалось заключить договоры долевого участия в строительстве дома, квартиры в котором затем, видимо, предполагалось  передать детям-сиротам.

Из протокола конкурсной комиссии следует, что аукцион был признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в нем не было подано ни одной заявки. Учитывая характер приказа УФАС, можно предположить, что потенциальные участники не смогли принять «уложиться» в требования  аукционной документации. Так или иначе, но председателем комиссии по рассмотрению возбужденного дела стал руководитель Орловского УФАС России, а членами комиссии – начальник и сотрудники отдела антимонопольного контроля товарных и финансовых рынков.

ИА «Орелград»

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