«Пьяный» водитель в Орле получил реальный срок

Облсуд по просьбе гособвинителя ужесточил наказание орловцу.

Орловский областной суд ужесточил наказание жителю региона, который неоднократно попадался полиции пьяным за рулем. Как пояснили в пресс-службе облсуда, суд первой инстанции назначил ему основное наказание в виде исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства. В качестве дополнительного наказания мужчина был на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

Однако данный вердикт был обжалован в апелляции государственным обвинителем, который посчитал назначенное наказание чрезмерно мягким. Областная судебная коллегия по уголовным делам согласилась с его мнением и заменила ранее назначенные исправительные работы на реальное лишение свободы сроком на 1 год и 2 месяца. Этот срок орловец проведет в колонии. В облсуде пояснили, что такое решение было принято с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений. Были учтены и данные о личности подсудимого.

«Летом прошлого года орловец с небольшим промежутком времени, управляя автомобилем в состоянии опьянения, дважды был остановлен сотрудниками ГИБДД, — пояснили в пресс-службе Орловского облсуда. — Более того, к тому моменту он уже был судим за аналогичное преступление».

Кроме того, в апелляции гособвинитель указал, что данный гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения. В частности, его неоднократно штрафовали за превышение скорости, но эти штрафы он так и не оплатил. Ранее суд наказал его обязательными работами за управление автомобилем в состоянии опьянения, однако судя по тому, что орловец после этого не раз вновь садился пьяным за руль, «ранее избранный вид наказания не способствовал его исправлению». Возможно, пребывание за решеткой заставит осужденного в будущем изменить свое поведение.

ИА «Орелград»