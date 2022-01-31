Под Орлом осудили молодого человека, обворовавшего свою семью

31.1.2022 | 9:26 Закон и порядок, Новости

Похищенное у родственников имущество орловец относил в ломбард.

Кромским районным судом Орловской области обращен к исполнению обвинительный приговор, вынесенный в отношении местного жителя по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с причинением значительного ущерба). В пресс-службе районного суда уточнили, что в деле фигурировало два эпизода преступной деятельности. Было установлено, что подсудимый совершил две кражи из дома, где проживал вместе с родителями и сестрами. Главной жертвой злоумышленника стала его мать.

Первую кражу молодой человек совершил в начале октября 2021 года. Он улучил момент, когда остался в доме один. Юноша залез в шкатулку и похитил оттуда принадлежавшие его матери золотые серьги стоимостью 12 000 рублей. Положив украшения в карман куртки, он ушел из дома. Позже было установлено, что серьги он сдал в местный ломбард. Неделю спустя подсудимый совершил вторую кражу. На этот раз он унес из дома семейный ноутбук, который не принадлежал лично ему. Стоимость похищенного была оценена более чем в 20 тысяч рублей.

Подсудимый свою вину признал в полном объеме и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний он получил окончательное наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. Отбывать его молодой человек будет на объектах, определенных органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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