Задержанный в Орле водитель-«наркоман» снисхождения не добился

Житель Орла проведет в колонии полгода за повторную пьяную езду.

Орловский областной суд в апелляционном порядке оставил без удовлетворения жалобу жителя Орла, который просил пересмотреть ранее вынесенный в отношении него обвинительный приговор. Осенью суд Советского района города Орла признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, то есть в повторной пьяной езде. Мужчине было назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания его на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Как следует из материалов дела, данный гражданин в недалеком прошлом уже отбывал срок в исправительной колонии строгого режима, куда был отправлен за совершенную кражу. Кроме того, в 2020 году он был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда мировой суд наказал его арестом на 10 суток. Спустя несколько дней после отбытия наказания этот же гражданин вновь привлек внимание полицейских. В конце августа 2020 года сотрудники ДПС остановили в Советском районе Орла автомобиль ВАЗ-21140.

За рулем находился указанный гражданин, хотя сама машина принадлежала его знакомому. Полицейские обратили внимание на явные признаки опьянения у водителя, а именно: неустойчивость позы, нарушение речи, поведение, не соответствующее обстановке. По результатам медицинского освидетельствования у водителя в пробе биологического материала было выявлено наличие наркотического средства. Словом, опьянение было не алкогольным, а наркотическим, что учел суд. В апелляции осужденный просил о смягчении наказания, но своего не добился. Приговор остался без изменения.

ИА «Орелград»