Стали известны подробности вчерашней аварии в Заводском районе Орла

Молодая автоледи врезалась в автомобиль 73-летнего дедушки.

Пресс-служба УГИБДД опубликовала подробности аварии около бывшего гастронома «Москва». Вчера «Орелград» сообщал о том, что в сети появилась видеозапись ДТП, произошедшего на перекрестке улиц Комсомольская и 2-я Посадская:

«На видеозаписи видно, как водитель автомобиля «Нексия» пытался повернуть с Комсомольской на 2-ю Посадскую. В этот момент в него врезался другой водитель — ехавший по прямой и, вероятно, не соблюдавший скоростной режим».

Как оказалось, в результате аварии телесные повреждения получил 73-летний дедушка, бывший водителем «Дуэ Нексия». Сообщается, что за рулем автомобиля «Хендэ Солярис», который в него врезался, находилась девушка 21 года.

ИА «Орелград»