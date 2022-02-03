В Ливнах приостановили сотни уголовных дел

Причиной приостановки в ряде случаев стало «исчезновение» подозреваемых.

В 2021 году следственным отделом МО МВД России «Ливенский» в суды было направлено 101 уголовное дело в отношении 101 обвиняемого. При этом было приостановлено 393 уголовных дела по ч.1 п.1-3 ст.208 УПК РФ. Отделением дознания МО в 2021 году в суд было направлено 96 уголовных дел в отношении 96 обвиняемых. Прекращено 21 уголовное дело. В данном случае по ч.1 п.1-3 ст.208 УПК РФ было приостановлено 123 уголовных дела. Такие сведения приведены в информационно-аналитической записке о результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Ливенский» за 2021 год.

Поясним, что Уголовно-процессуальным кодексом (ст.208 УПК РФ) в качестве оснований приостановления предварительного расследования предусмотрены четыре обстоятельства. Указанные выше пункты 1-3 применяются в следующих случаях, если: лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено; подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам; место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует.

Из записки также следует, что в отчетном периоде в МО МВД России «Ливенский» под административным надзором состояло 25 человек, в том числе непосредственно в городе Ливны — 17 человек. В целом, по оценкам местной полиции, общественно-политическая ситуация в муниципальном образовании в 2021 году оставалась стабильной. Согласно статистическим данным, всего на территории Ливен и Ливенского района было зарегистрировано 671 преступление. Из них 65,9 процента приходится на преступления против собственности, 8,3 процента составляют посягательства против личности, 5,2 процента — преступления экономической направленности и 4,9 процента – деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

ИА «Орелград»