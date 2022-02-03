В Орле рецидивист стащил бетономешалку

Похищенное имущество вор перепродал через интернет.

Любопытное уголовное дело было рассмотрено в Орле Советским районным судом. Перед ним предстал местный житель, который ранее неоднократно был судим за кражи. Свой первый срок этот гражданин получил еще в 2007 году. В 2016 году он был условно-досрочно освобожден из исправительной колонии, выйдя на свободу почти на год раньше положенного. На протяжении пяти лет в криминальных сводках мужчина не фигурировал.

Попал он в нее в марте 2021 года, когда совершил свою очередную кражу. Из материалов уголовного дела следует, что рецидивист незаконно проник в сарай своего соседа и похитил оттуда бетоносмеситель марки Tsunami стоимостью около 7 тысяч рублей. Спустя несколько дней ему удалось продать это имущество через сайт объявлений в интернете. Ворованный бетоносмеситель ушел за 4 тысячи, то есть более чем за полцены.

В ходе расследования всплыло еще одно преступление, совершенное этим же гражданином. Было установлено, что в мае 2021 года рецидивист подошел к уличному к банкомату, расположенному на остановке общественного транспорта «Завод приборов» в Орле. В лотке для выдачи банкнот он увидел кем-то забытые купюры. Вместо того, чтобы сообщить об этом в банк или полицию, злоумышленник присвоил деньги себе, всего 12 тысяч рублей. В данном случае суд и следствие также квалифицировали его действия как кражу. С учетом криминального прошлого и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний орловец получил 1 год и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»