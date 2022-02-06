Закрыли дело на орловца, «прокатившего» девушку на багажнике

Пострадавшая от «покатушек» помирилась со своим обидчиком.

В Орловской области официально прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Орловского района. Его обвиняли в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Как следует из сообщения пресс-службы Орловского районного суда, инцидент произошел в октябре 2021 года. Молодой человек находился за рулем иномарки «Rover 75». Машина двигалась по федеральной трассе Орел-Брянск-Смоленск. При этом на крышке багажника сидела девушка.

Последняя при движении автомобиля не удержалась на багажнике и упала на асфальт. Позиция следствия заключалась в том, что по небрежности водителя указанная девушка получила серьезные травмы, которые, по оценке медиков, причинили ее здоровью тяжкий вред. Расследование прошло довольно оперативно, недавно дело дошло до суда. И уже в судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Суду она пояснила, что обвиняемый возместил ей причиненный материальный и моральный вред, в частности, выплатил 50 тысяч рублей. Также девушка рассказала, что он покупает ей продукты, оказывает материальную помощь и уже не один раз извинился перед ней за случившееся. Словом, она его простила и претензий к нему больше не имеет. Суд в результате удовлетворил ходатайство и закрыл дело в связи с примирением сторон. Постановление в законную силу еще не вступило.

ИА «Орелград»