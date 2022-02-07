Орловец убил любимую из-за слова «милый»

Поставлена точка в деле об убийстве жительницы Орла.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда вынесла апелляционное определение по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя, ранее судимого. В первой инстанции он был осужден приговором Северного районного суда по ч.1 ст.105 УК РФ к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил применить к нему меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

Осужденный обжаловал приговор, посчитав его чрезмерно суровым. Обстоятельства дела таковы. Судом и следствием было установлено, что орловец совершил убийство в мае 2021 года. Его жертвой стала сожительница, с которой мужчина неоднократно распивал спиртное и которую, по словам свидетелей, не раз ранее избивал. Вот и в данном случае сожители поссорились во время застолья.

Женщина ответила на телефонный звонок их общего с сожителем приятеля. В ходе беседы она назвала собеседника «милым». Услышав это, сожитель пришел в ярость и принялся избивать свою любимую. Он буквально забил несчастную до смерти. Эксперты позже установили, что женщине было нанесено порядка 60-70 ударов по всему телу. Осужденный не раз заявлял, что ничего этого не помнит, мол, он тогда принял успокоительные таблетки и находился под их действием.

Он также уверял, что когда уходил из дома, сожительница была жива, а когда вернулся, нашел ее лежащей на полу и бездыханной. Поняв, что она мертва, он сам обратился в отдел полиции с заявлением. Также осужденный утверждал, что указанный конфликт спровоцировала сама потерпевшая. Изучив материалы дела, апелляционная инстанция оставила без изменения приговор в части назначенного наказания.

ИА «Орелград»