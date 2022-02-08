Жителя Орловской области будут судить за пьяную попытку убить брата

Потерпевший получил удары ножом в грудь, голову, шею и руки.

Два брата из Ливен совместно распивали спиртное на своей кухне до тех пор, пока застолье не закончилось поножовщиной. Один из них теперь предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство.

«Следствием установлено, что 08 ноября 2021 года в вечернее время между обвиняемым и его братом после совместного распития спиртного на кухне дома в с. Крутое Ливенского района, произошла ссора. В процессе ссоры мужчина нанес потерпевшему ножом множественные удары в область грудной клетки, головы, шеи и верхних конечностей. После совершенного преступления потерпевшему удалось покинуть дом и обратиться к соседям, которые своевременно вызвали скорую помощь и мужчина остался жив», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В настоящий момент расследование завершено, и доказательной базы оказалось достаточно для передачи дела в суд.

ИА «Орелград»