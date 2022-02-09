Орловец погиб, обсуждая с собутыльником поведение общей знакомой

9.2.2022 | 9:34 Закон и порядок, Новости

Расследование завершено, и дело передано в суд.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье «причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть». Перед судом предстанет мужчина, избивший собутыльника, с которым они обсуждали поведение общей знакомой.

Застолье проходило вечером 15 мая прошлого года. Обвиняемый находился в гостях у своего 67-летнего знакомого в одном из многоквартирных домов Северного района. Когда дискуссия зашла в тупик, он начал наносить удары кулаками и металлической кружкой по голове и туловищу собутыльника. Однако, этого ему не хватило и он нанес серию ножевых ударов в область лица, шеи, груди и левого бедра. Спустя некоторое время, пожилой мужчина скончался в медицинском учреждении.

«Проведены допросы свидетелей, следственные эксперименты, проверки показаний на месте, комплекс судебных экспертиз. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

ИА «Орелград»  

 

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