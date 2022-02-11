Орловец получил третью судимость за пьяную езду

В судебной практике «отметился» житель Залегощенского района.

Житель Орловской области проведет ближайшее время в колонии-поселении, куда он будет отправлен за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Залегощенского районного суда. На скамье подсудимых оказался житель этого же района, который осенью прошлого года совершил дорожно-транспортное происшествие. Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД по внешним признакам заподозрили, что водитель нетрезв.

Его тут же отстранили от управления транспортного средства и освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения. Анализ подтвердил подозрения: аварию действительно устроил нетрезвый водитель. Более того, выяснилось, что он не имел права садиться за руль. При установлении личности всплыл тот факт, что данный гражданин ранее уже дважды был судим за аналогичное преступление, то есть за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

«В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью, раскаялся в содеянном, — рассказали в пресс-службе райсуда. — Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на три года».

ИА «Орелград»