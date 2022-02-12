«Успех каждого ребенка» дорого обойдется орловским чиновникам

Доделывать недоделанное придется за муниципальный счет.

Как уже рассказывал «Орелград», суд Свердловского района удовлетворил иск прокурора и обязал райадминистрацию и местную школу отремонтировать спортивный зал этого учреждения. Чиновникам отведено три месяца на то, чтобы найти финансирование, довести его до школы и завершить ремонт. Пикантность ситуации заключается в том, что изначально работы должны были быть оплачены в рамках реализации нацпроекта «Образования», а средства шли по линии регионального проекта «Успех каждого ребенка». Как сообщал суд, в сентябре был найден подрядчик, который сорвал сроки ремонта. В результате в конце декабря 2021 года школа разорвала контракт.

Эту странную ситуацию, как выяснилось, уже изучили специалисты областной Контрольно-счетной палаты. Они отметили, что сумма контракта на ремонт спортзала Змиевской СОШ составляла 1,7 миллиона рублей. Работы до сих пор не завершены. При этом Министерство просвещения РФ отказало региону в возможности переноса на 2022 год средств федерального бюджета, предусмотренных на указанный ремонт. Завершение работ по его проведению предусмотрено в 2022 году за счет средств муниципального бюджета. И этот пример оказался не единственным.

«Проведенный анализ выполнения ремонтных работ в рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 году показал наличие тенденции невыполнения подрядчиками отдельных работ, предусмотренных проектно-сметной документацией по текущему ремонту образовательных учреждений», — заявили в КСП.

Например, аналогичная ситуация сложилась с текущим ремонтом спортзала Покровской средней школы. Цена контракта составляла 1,4 миллиона рублей, подрядчик же выполнил работы только на 778,9 тысячи рублей. Поскольку к сроку исполнения контракта было выполнено лишь 55 процентов объема работ, предусмотренного проектно-сметной документацией, договор был расторгнут. Кто будет оплачивать завершение ремонта? Тоже муниципальный бюджет?

А вот пример из другого района — Кромская начальная общеобразовательная школа расторгла муниципальный контракт ценой 1,4 миллиона рублей, поскольку подрядчик «наремонтировал» только на 434, 5 тысячи рублей, Он выполнил только 30 процентов объема работ, предусмотренного проектом. В бюджетном образовательном учреждении «Созвездие Орла» был расторгнут гражданско-правовой договор на сумму 1,8 миллиона рублей. Подрядчик должен был отремонтировать спортзал, но к установленному сроку успел выполнить лишь 82 процента запланированного объема работ, «освоив» при этом, тем не менее, 1,5 миллиона рублей. Не исключено, что и в этом случае завершать ремонт придется за счет собственного бюджета, хотя можно и нужно было тратить на это федеральные средства.

ИА «Орелград»