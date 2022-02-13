Орловским зоопаркам разрешили использовать животных

Учреждения получили долгожданные лицензии от Россельхознадзора.

Курский цирк, а также зоопарки Орловской области получили лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных. Об этом сообщает Территориальное управление Россельхознадзора. Поясним, что с 1 января 2022 года в России начали действовать новые правила для организаций, которые в своей деятельности так или иначе используют животных. Для этого теперь необходимо оформлять обязательную лицензию, чем и занимаются сотрудники Россельхознадзора.

Во многом новшество появилось благодаря лоббированию зоозащитников. Для получения лицензии необходимо подтвердить соответствие целому ряду жестких требований, включая условия содержания и кормления животных. В частности, лицензируется деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. В Орловской области нет большого количества таких организаций. Тем не менее, две лицензии выданы в регионе.

Как сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора, они выданы МБУК «Детский парк» (где имеется собственный мини-зоопарк) и БУОО «Дирекция особо охраняемых природных территорий» (где животных держат в зоовольерных условиях). И там, и там животные используются в культурно-зрелищных целях. В надзорном ведомстве подчеркнули, что новелла начала действовать не внезапно. Введению процедуры обязательного лицензирования предшествовал двухгодичный переходный период.

«За это время управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям была проделана большая разъяснительная работа с соискателями лицензии, осуществляющими деятельность на подконтрольной территории, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В частности, направлялись информационные письма, проводились совещания, публичные обсуждения, на которых подробно рассматривались вопросы, связанные с вступлением в силу новых нормативных документов».

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства проводили консультирование хозяйствующих лиц – соискателей, выезжали на обследования зоопарков и цирка, расположенного в Курске. В результате такой работы, на территории Орловской области лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных и получили два вышеуказанных юридических лица. Они имеют право продолжать свою работу.

ИА «Орелград»