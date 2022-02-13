При разработке карьера под Орлом нарушили плодородие

13.2.2022 | 9:00 Закон и порядок, Новости

Разбираться в деталях происшествия пришлось арбитражному суду.

Арбитражный суд Орловской области обязал компанию  «СтройАльянс» провести рекультивацию земель сельскохозяйственного назначения, пострадавших при разработке карьера. Подробности сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора. Нарушение было выявлено сотрудниками этого ведомства еще в ноябре 2020 года. Тогда на территории Богородского сельского поселения Глазуновского района был проведен плановый осмотр земель сельскохозяйственного назначения. Напомним, земли данной категории по закону должны быть вовлечены в оборот и использоваться по назначению.

В ходе рейда было установлено, что именно такой участок заметно пострадал из-за работ, которые проводились по соседству с ним.  На участке из категории «земли промышленности» велась разработка карьера, а именно велись работы на Богородском месторождении песка. Получилось так, что глина из карьера оказалась перемешана с грунтом с участка сельхозназначения, в результате чего пострадал плодородный слой почвы.

«Согласно результатам геодезической съемки, площадь перекрытия плодородного слоя почвы составила 335,4 квадратных метра, — сообщает ТУ Россельхознадзора. — В ходе осмотра территории были отобраны почвенные образцы и направлены для исследования на агрохимические показатели в подведомственное ФГБУ ЦНМВЛ. В соответствии с экспертным заключением, на земельном участке зафиксировано ухудшение качественного состояния окружающей среды в связи с уничтожением плодородного слоя почвы».

Компанию-виновника еще год назад привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ. А теперь в истории поставлена логическая точка, поскольку арбитражный суд удовлетворил требования надзорного органа. Он обязал нарушителя разработать проект и провести рекультивацию нарушенного земельного участка.

ИА «Орелград»

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