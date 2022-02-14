Ирина Волк прокомментировала убийства в Орловской области (видео)

Удалось раскрыть два старых убийства, совершенных залегощенским маньяком.

Ирина Волк, официальный представитель МВД, прокомментировала убийства, совершенные маньяком Шаяхметовым в Орловской области.

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Орловской области и следователями СК России раскрыли убийства ребенка и женщины, совершенные в начале 2000-х годов. 6-летний мальчик пропал в Залегощенском районе весной 2000 года. Спустя три недели его тело нашли за пределами населенного пункта в овраге. А в сентябре 2003 года на окраине села Казарь у железнодорожного моста было обнаружено тело 32-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Сотрудники органов внутренних дел отрабатывали различные версии произошедшего, опросили практически всех местных жителей, внимательно исследовали местность и собирали улики. Однако установить все обстоятельства смерти ребенка и женщины, а также возможных подозреваемых долгое время не удавалось», — рассказала Ирина Волк.

Прорыв в расследовании убийств произошел летом 2021 года, когда был задержан Шавкат Шаяхметов, подозреваемый в убийстве двух залегощенских детей — Вики Гнедовой и Кости Болотова.

«Благодаря грамотной тактике следователей и оперативно-розыскным мероприятиям удалось сделать вывод, что на счету фигуранта могут быть и другие особо тяжкие деяния, среди которых убийства 6-летнего мальчика и женщины в начале 2000-х годов. Мужчина признался в содеянном. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.105, которые находятся в производстве Следственного комитета России. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Раскрытие серии резонансных преступлений стало возможным благодаря профессионализму и добросовестному отношению к делу сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России, тесному и плодотворному сотрудничеству с полицейскими Орловской области и коллегами из Следственного комитета России. Работа оперативников осложнялась давностью совершенных преступлений. Детально восстановить обстоятельства случившегося сотрудникам полиции и следователям помогли многочисленные экспертизы и глубокий анализ сведений, которые оперативники собирали по крупицам во время длительных командировок», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИА «Орелград»