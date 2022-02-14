Под Орлом учитель физкультуры угнал автомобиль

Совершить преступление ему помогли трое друзей.

Урицкий районный суд рассмотрел уголовное дело о краже автомобиля группой лиц по предварительному сговору. На скамье подсудимых оказалась компания сразу из четырех человек. Как сообщает пресс-служба райсуда, обвинение им было предъявлено по ч.2 ст.158 УК РФ. Примечательно, что один из обвиняемых работает учителем физкультуры в сельской школе, другой является студентом четвертого курса ОГАУ, он учится на факультете агробизнеса и экологии. Еще двое фигурантов – молодые люди, которые нигде не учатся и не работают.

Как установил орган предварительного расследования, преступление эта компания совершила в апреле 2020 года. Приятели присмотрели автомобиль, принадлежащий местной жительнице, и договорились его угнать. Машина была оставлена хозяйкой примерно в трех километрах от деревни, на обочине дороги, так как была неисправной. Действия молодых людей были расценены как кража. Это был не угон для того, чтобы просто покататься, как это, порой, бывает с молодыми злоумышленниками.

На место преступления приятели прибыли на своем авто. Один из них сел за руль чужой машины, а трое остальных принялись машину толкать в направлении деревни Сковородовка. Затем они прицепили угоняемый автомобиль при помощи троса к своей машине и отбуксировали ее в «тайное» место. Там один из подельников фактически совершил акт вандализма. Он разбил стекла у чужого авто, затем забрался на машину и попрыгал по кузову, а в довершение поколотил металлическим баллончиком по стеклам и кузову. Ущерб для потерпевшей оказался значительным, так как стоимость угнанного автомобиля была оценена почти в 70 тысяч рублей. Также было подсчитано, что вандал своими действиями нанес повреждения машине на 20 тысяч рублей.

Подельникам грозило суровое наказание, но им дали шанс на исправление. Следователь МО МВД России «Сосковское» внес в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемых и применении к ним меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, так как «они впервые совершили преступление средней и небольшой тяжести, загладили причиненный преступлением вред». В результате все четверо были наказаны судебными штрафами. Трое из них выплатят государству по 15 тысяч рублей, а «вандал» — 20 тысяч.

ИА «Орелград»