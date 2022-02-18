Орловские чиновники подвели под санкции брянскую компанию

Поставлена точка в затянувшемся споре о декларировании зерна.

Суд кассационной инстанции признал законным решение управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям о привлечении ООО «АгроКом» к административной ответственности за недостоверное декларирование зерна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отметим, что указанная фирма зарегистрирована в Брянской области, однако работает и на Орловщине. Проверка в отношении нее орловским Россельхознадзором была проведена еще в марте 2021 года. В ходе контрольно-надзорных мероприятий были выявлены нарушения требований технического регламента «О безопасности зерна»

«Как было установлено, «АгроКом» допустило декларирование соответствия партии зерна (семян) подсолнечника на основании протоколов испытания, выданных лабораториями, не аккредитованными в национальной системе аккредитации и не включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — Такие лаборатории не имеют права проводить исследования на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

Итогом проверки стало возбуждение административного дела и наложение на компанию штрафных санкций. Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей. Компания сочла постановление чиновников незаконным и попыталась отменить его в судебном порядке. Сначала иск был подан в арбитражный суд Орловской области. Однако этот суд в удовлетворении требований отказал, так как счел действия сотрудников Россельхознадзора законными и правомерными.

«Апелляционный суд также не поддержал жалобу истца, — рассказали в ведомстве. — После чего «АгроКом» обратилось в арбитражный суд кассационной инстанции. Однако судебный орган не нашел оснований для отмены принятых судебных актов. Из выводов суда следует, что сельхозпредприятие не предприняло надлежащих мер для соблюдения обязательных требований. В феврале 2022 года постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступило в законную силу без права на обжалование».

ИА «Орелград»