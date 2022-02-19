Отчитываться о доходах обяжут не всех орловцев

Налоговики рассказали, кому и когда отчитываться о доходах не нужно.

Управление ФНС России по Орловской области разъяснило обновленные требования Налогового кодекса РФ, касающиеся проведения декларационной кампании. Напомним, она стартовала в начале текущего года. Согласно последним изменениям, декларировать доходы от продажи недвижимости не нужно при продаже жилых домов, квартир, комнат, садовых домов и земельных участков на сумму до 1 миллиона рублей, а иного имущества (транспорта, гаражей и т.д.) – на сумму до 250 тысяч рублей. Указанные суммы соответствуют размерам имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

«При этом если доходы от продажи объектов превышают размер вычетов, обязанность по предоставлению в налоговую инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ сохраняется, — уточняет УФНС. — Данные нововведения распространяются на лиц, продавших имущество, начиная с налогового периода 2021 года. Однако не следует забывать об особенностях определения налоговой базы, установленных ст.214.10 НК РФ, когда доход от продажи недвижимого имущества определяется в зависимости от кадастровой стоимости объекта умноженной на коэффициент 0,7».

Ранее инспекция ФНС России по городу Орлу сообщила, что по итогам 2021 года поступления по НДФЛ в консолидированный бюджет РФ в областной столице составили 7,049 миллиарда рублей. Это больше показателя предыдущего года на 533 миллиона рублей, или на 8,2 процента. Напомним также, что с 1 января 2021 года в России введена повышенная ставка 15 процентов для граждан, получающих доход более 5 миллионов рублей в год. Ставка НДФЛ для доходов, не превышающих 5 миллионов, по-прежнему составляет 13 процентов.

«В свою очередь, налогом в 15 процентов облагается только та часть заработка, которая превышает 5 миллионов рублей, — внесли важное пояснение в ИФНС России по городу Орлу. — При этом повышенный налог не распространяется на доходы от продажи личного имущества, за исключением ценных бумаг, а также на страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Для этих доходов налоговая ставка находится на прежнем уровне 13 процентов».

ИА «Орелград»