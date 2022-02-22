Мэрия срочно выбрала УК для дома, с которого на подростка упала глыба льда

В инциденте с падением льда на юношу всплывают все новые детали.

Мэрия Орла проявила заметную оперативность на фоне ЧП, в результате которого тяжелые травмы получил 17-летний юноша. Как ранее сообщила прокуратура Орловской области, 18 февраля 2022 года с жилого дома №3 по улице Гостиной в Орле рухнула наледь. Глыба упала на проходившего возле дома подростка, получившего тяжелую травму. Как уточнили в прокуратуре, «его здоровью причинен тяжкий вред по признаку опасности для жизни». По данному факту была проведена прокурорская проверка, итогом которой стало возбуждение уголовного дела по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность).

В тот же день территориальным органом Следственного комитета был задержан начальник отдела муниципального жилищного контроля городского управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. «По версии следствия, должностными лицами администрации города Орла не принято должных мер к отбору управляющей компании для данного многоквартирного дома, дом надлежащим образом не обслуживался», — говорится в сообщении прокуратуры.

Мэр Парахин отреагировал мгновенно, поскольку в тот же день, то есть 18 февраля 2022 года, он издал постановление №697 об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом №3 по улице Гостиной. Из текста документа следует, что собственники помещений в этом доме не реализовали выбранный ими способ управления, управляющая организация до последнего времени выбрана для дома не была. Кто знает, возможно, если бы чиновники вспомнили об этом доме чуть раньше, ЧП не произошло бы.

Добавим, что мэр Парахин определил для указанного дома управляющей организацией ООО «Престиж 57». Кроме того, он утвердил довольно длинный перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом № 3 по улице Гостиной, по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Эти работы зависят от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг. Столь оперативное решение говорит о том, что выбор управляющей организации и утверждение перечня работ вовсе не были для чиновников очень сложной задачей.

Добавим, что мэрия на своем сайте 18 февраля, то есть в день, когда произошло ЧП, опубликовала электронную памятку под названием: «Администрация Орла предупреждает об опасности схождения снежных и ледяных масс». Из нее следует, что «постоянные перепады температуры несут в себе огромную угрозу для жизни и здоровья людей». «К сожалению, сегодня в Орле произошел несчастный случай: в результате схода наледи с крыши пострадал подросток, — констатировали в администрации города. — Мэр города Юрий Парахин связался с родителями мальчика и принес им свои извинения и предложил всю посильную помощь».

ИА «Орелград»