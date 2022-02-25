Вынесен приговор иностранцу, у которого нашли 64 свертка с наркотиками

Суд в Орле назначил наркодельцу 11 лет лишения свободы.

Заводской районный суд города Орла сообщил о результатах рассмотрения уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Узбекистана по ч.4 ст.228.1 УК РФ. Его обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору, да еще и в крупном размере. При задержании у иностранца была обнаружена так называемая смесь наркотических средств.

Эта смесь была расфасована в 64 свертка, а общая масса наркотика составляла почти 110 граммов. Мигрант планировал разложить эти свертки в тайники, откуда впоследствии их должны были забрать покупатели. Однако преступление подсудимый довести до конца не сумел по не зависящим от него обстоятельствам. Помешали наркодельцу сотрудники орловской полиции, задержавшие его с поличным. Как сообщили в пресс-службе Заводского райсуда, установлено, что подсудимый входил в состав преступной группы, занимавшейся незаконным сбытом наркотических средств.

Между собой члены группы общались при помощи мессенджеров. Через интернет они подыскивали покупателей, сообщали координаты тайников с закладками. «Каждый из участников группы, действовал в рамках отведенной ему роли под руководством организатора группы – лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, — говорится в сообщении райсуда. — Группа совершала преступления из корыстных побуждений, с целью получения материальной прибыли».

Подсудимому была отведена роль «закладчика». То есть он забирал оптовые партии наркотика в одних тайниках, фасовал смесь, а затем раскладывал розничные партии наркотика в другие тайники. В судебном заседании иностранец свою вину признал полностью, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы, отбывать которое осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»