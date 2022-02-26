Орловские семечки «тайно» вывезли в Брянск

Отправка неоформленного груза была вскрыта инспекторами Россельхознадзора.

Орловскую организацию привлекли за нарушение правил перевозки подкарантинной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Нарушение было выявлено в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной в отношении одного из агропредприятий Кромского района. На территории этого района установлена карантинная фитосанитарная зона по повилике – растению-вредителю. Это означает, что отправка растительных грузов с данной территории возможна лишь при оформлении специального разрешения, которое выдается после осмотра партии специалистами.

В данном случае был выявлен факт вывоза из Орловской в Брянскую область грузовиками 14 партий семян подсолнечника общим весом 264 тонны. Все эти грузы отправлялись в соседний регион без оформления карантинных сертификатов, что является нарушением требований Федерального закона «О карантине растений». «Данные действия со стороны юридического лица влекут риск заноса и распространения на территории регионов РФ карантинных объектов, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — За нарушение правил перевозки покарантинной продукции организация привлечена к административной ответственности по ст.10.3 КоАП РФ в виде штрафа».

Сотрудники этого ведомства также запретили вывоз из Орловской области в Республику Беларусь зараженной партии рапса общей массой 4130 тонн. В данном случае в грузе были обнаружены семена той самой повилики. Партия также отправлялась из Кромского района. Рапс предназначался для последующей переработки. Грузоотправитель обратился в управление Россельхознадзора за выдачей фитосанитарных сертификатов, но из-за семян сорняка получил отказ.

«Отгрузка зараженных партий подкарантинной продукции в Республику Беларусь запрещена, — резюмируют в Россельхознадзоре. — В соответствии с п.5 ст.15 Федерального закона «О карантине растений», данная подкарантинная продукция направлена на переработку на предприятие, обеспечивающие лишение карантинных сорных растений жизнеспособности».

ИА «Орелград»