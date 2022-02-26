Под Орлом арестовали нелегала, способного бежать за рубеж

Мужчина обвиняется в краже чужого имущества и может скрыться от следствия.

Свердловский районный суд Орловской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, задержанного на днях сотрудниками местной полиции по подозрению в хищении чужого имущества. Дело на него заведено по статье 158 УК РФ. Как уточнили в пресс-службе райсуда, мужчина обвиняется в краже чужого велосипеда. По версии следствия, преступление он совершил 12 февраля 2022 года в поселке Змиевка.

Злоумышленник «увел» велосипед стоимостью 7500 рублей с площадки второго этажа многоквартирного дома, где его оставил владелец. Как следует из материалов дела, с похищенным имуществом злоумышленник с места преступления скрылся и распорядился им по своему усмотрению. Казалось бы, преступление не такое и страшное, но суд распорядился заключить обвиняемого под стражу сроком на два месяца. Есть все основания опасаться, что мужчина может пуститься в бега и скрыться, в том числе, за границей.

Дело в том, что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. И это точно будет строгое наказание, так как ранее данный гражданин уже был судим и отбывал срок за решеткой. Кстати, освободился он совсем недавно и тут же вновь совершил умышленное преступление. В своем ходатайстве суду следователь подчеркнул, что обвиняемый проживает на территории Российской Федерации без регистрации, не трудоустроен и иного источника дохода не имеет.

Не имеет он и прочных социальных связей на территории Орловской области. Более того, выяснилось, что при расследовании других уголовных дел этот «нелегал» ранее уже нарушал избранную в отношении него меру пресечения и скрывался от органов предварительного следствия. Его даже объявляли в розыск. Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя и просили избрать более мягкую меру пресечения, например, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако своего они не добились – обвиняемый помещен под стражу.

ИА «Орелград»