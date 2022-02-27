Фальшивый сыр всплыл в детсаду Орла

Производитель подозрительной продукции уже привлечен к ответственности.

Как сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора, в одном из бюджетных учреждений Орловской области выявлен фальсифицированный сыр. Факт всплыл в ходе планового мониторинга государственной информационной системы «Меркурий». Она помогает выявлять нарушения при поставках продуктов питания животного происхождения в различные учреждения бюджетной сферы, к числу которых относятся больницы, школы, детсады, дома ветеранов и т.д. Подозрительный продукт был произведен некой компанией «Сыркомбинат» из Татарстана. Ранее продукция этого завода в учреждения бюджетной сферы Орловской области не поступала.

«В одном из дошкольных учреждений города Орла, где находилась продукция указанного производителя, была отобрана проба сыра «Российского» с м.д.ж. в сухом веществе 50 процентов, она была направлена на исследование в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ ЦНМВЛ, — рассказали в надзорном ведомстве. — Лабораторный анализ выявил в образце продукции превышение массовой доли влаги, а также присутствие растительных масел и жиров на растительной основе: бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин (в норме — отсутствие)».

По словам специалистов, вышеперечисленное свидетельствует об использовании при изготовлении сыра немолочных видов сырья, то есть более дорогие и питательные животные белки подменялись более дешевыми растительными. Орловское управление Россельхознадзора уведомило владельца продукции о результатах исследования, а в отношении самого завода был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. Вместе с материалами дела этот протокол был направлен в арбитражный суд Республики Татарстан, который признал завод виновным и наказал его штрафом в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, управление Россельхознадзора отозвало у производителя декларацию о соответствии.

ИА «Орелград»