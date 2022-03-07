Мэр Орла велел выставить на торги места у кладбища

Победители аукциона получат право торговать искусственными цветами.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Торги назначены на 7 апреля 2022 года. Провести их поручено городскому управлению экономического развития. Условиями предусмотрено два лота, каждый из них представляет собой одно место для размещения нестационарных объектов. Победители аукциона получат право на установку торговых палаток на территории, прилегающей к новому Наугорскому кладбищу.

Площадь каждого торгового места составляет шесть квадратных метров. Продавать там будет разрешено только искусственные цветы. Срок размещения и работы каждого объекта установлен в период с 15 апреля по 31 декабря 2022 года. Начальная стоимость лотов мэрией установлена одинаковой, в размере 45 440 рублей при шаге аукциона 5000 рублей (на такую сумму минимум участникам можно будет повышать свое предложение о цене). Подробные условия проведения аукциона опубликованы на сайте администрации Орла.

Так, к участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и необходимые документы не позднее даты, установленной в извещении (заявки принимаются по 1 апреля). Претенденты могут действовать через своих представителей, полномочия которых должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством. Аукцион проводится в присутствии участников. Их неявка является основанием для его отмены либо переноса торгов, решение этого вопроса остается за конкурсной комиссией. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Победителем в этом случае объявляется единственный участник, который уплачивает стартовую начальную цену лота.

ИА «Орелград»