В Орловской области вступил в силу приговор о похищенных средствах участников долевого строительства (видео)

Замдиректора ООО «Домстрой» осудили на два года.

Вступил в силу приговор Орловского районного суда в отношении Ольги Караваевой, замдиректора ООО «Домстрой». Женщину осудили на два года и один месяц за хищение средств участников долевого строительства в деревне Образцово.

«Уголовное дело, соединенное в одно производство, расследовалось в Следственной части Следственного управления УМВД России по Орловской области в период с февраля по октябрь 2020 года.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая вместе со своим знакомым, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с его смертью, через подставное лицо создали общество с ограниченной ответственностью. Действуя по предварительному сговору группой лиц и выступая от имени указанной организации, заранее не имея намерений выполнить возложенные на них обязательства, в период с марта 2018 г. по март 2019 г. заключили с гражданами договоры долевого участия в строительстве 4 многоквартирных домов в д. Образцово Орловского района», — рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Сообщники не собирались выполнять взятые на себя обязательства и нанесли 11 дольщикам ущерб на 16,4 миллиона рублей. Более того, они начали «отмывать» незаконно нажитые деньги. В итоге, обвинение было предъявлено по статьям «мошенничество», «образование юридического лица через подставных лиц» и «легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Региональное УФСБ выпустило комментарий по уголовному делу:

ИА «Орелград»