В Орле открыли phygital-офис банка – зачем там кракен, биометрия и библиотека

Новый офис заработал на улице Комсомольской в центре города.

Альфа-Банк открыл первый phygital-офис в Орле. Жителям понравится совокупность качественных цифровых сервисов с возможностью тепло пообщаться на финансовые темы. В новой банковской модели также решено избавиться от очередей и бумаг, зато включили легкое общение, возможность почитать интересную литературу за чашкой чая или кофе.

Офис банка, похожий на аквариум

Инновационный офис Альфа-Банка открылся в центре города в доме 78 по улице Комсомольская.

Помещение выбирали под концепцию чистоты, прозрачности и «воздуха». Обязательным условием был максимальный простор и большие витражные окна – стильный визуал аквариума. В окнах нет броской рекламы, никакого лишнего рекламного шума и прочих отвлекающих факторов – только вы, концентрация на финансовых вопросах и правильные решения.

Альфа-Банк – как на ладони. Он не отгораживается от людей бюрократической ширмой, а, наоборот, гостеприимно приглашает в мир финансовых услуг, готовый провести клиента по этому пути при помощи технологических новинок.

«Рhygital-формат пока еще непривычен для жителей, но за ним будущее. Нам есть, что предложить своим клиентам — и физическим лицам, и малому бизнесу. Мы готовы гибко и оперативно меняться в условиях внешних вызовов, поэтому выбор предоставляемых Альфа-Банком услуг и сервисов многообразен», — говорит Региональный управляющий Альфа-Банка в Орловской области Андрей Боев.

Нет очередей и окон специалистов

Инновационный офис относится к формату phygital – это микс физических (physical) и цифровых (digital) каналов. К физическому здесь относят контакт с менеджером, один на один – в комфортном ритме деловой беседы. Профессиональные менеджеры обучены работать не на поток, а с человеком, но оперативно. Принципы: эмпатия, желание вникнуть в ситуацию и во всех деталях рассказать об интересующем продукте.

«Нам важно чтобы наши клиенты разбирались в своих финансовых запросах и наших продуктах, – замечает Андрей Боев. – Мы хотим дать ему возможность по-настоящему разобраться. Понять свою текущую финансовую ситуацию, осознать, что он хочет, как планирует будущее. Именно для этого люди и идут в банк – с вопросами, сомнениями. Финансы требуют тщательной проработки и взвешенного решения. Когда сталкиваешься с новым для себя продуктом или стоишь на перепутье, хочется услышать мнение эксперта, профессионала, смотреть в глаза и видеть реакции менеджера, чтобы доверить ему важное. И так утвердиться в выборе карты, кредита, вклада, брокерского счета, банка в целом».

В банке есть гардероб, библиотека и горячий кофе

Цифровая составляющая нового phygital-офиса – это впечатляющее количество технологий, призванных избавить процесс обращения в банк от неудобных стандартов, которые многие почему-то воспринимают как должное.

Например, очереди. Растерянности на входе больше не будет. Клиента, переступающего порог отделения, на входе идентифицирует система распознавания лиц Face ID. На смартфон в мобильное приложение тут же придет пуш-уведомление, а назначенному системой менеджеру – поступит информация о клиенте. Система объединяет данные по используемым вами продуктам Альфа-Банка, а также знает ваши запросы. Менеджер сможет предложить вам именно то, что нужно сейчас.

Сотрудник ресепшн предложит оставить верхнюю одежду в гардеробе. Это необязательно, но удобно, особенно в холодное время года. Устроиться на мягком диване, согреться стаканчиком кофе, поставить на зарядку севший смартфон, полистать книгу из библиотеки, выбрать что-то из классного мерча Альфа-Банка – носки, чехлы, пеналы – всё, кстати, из переработанных материалов, и здесь вас не будут торопить.

Впрочем, как и не станут тратить время тех, кто спешит. «Не клиент идет к нам, а мы оперативно подходим к нему», – объясняют в Альфа-Банке.

Общение предложат продолжить в комфорте – вы можете выбрать любое пространство офиса: в мягких стульях за круглым стоиком или в уютном кресле, все вашем распоряжении: «Физический и психологический комфорт очень важны для выбора верного продукта».

Присаживайтесь за необычный стол-кракен – символ phygital-офисов Альфа-Банка, готовый трансформироваться под интерьер помещения. Или в расслабленные мягкие кресла – как в уютной кофейне. Кстати, непринужденную атмосферу подпитывает фитостена – еще одна визитная карточка новых офисов банка. Хочется уединенности – к вашим услугам персональные переговорные.

Офис без проводов и ширм

Сотрудник последует за вами в любую выбранную локацию, ведь он не привязан к рабочему столу проводами. В офисе вообще нет проводов – здесь избавились от всего, что может отвлекать.

«Мы уходим от бумажного банка, переходим к электронному подписанию документов. Клиенту больше не нужно ходить с пачкой бумаг», – рассказывает руководитель офиса Наталья Макарова. — Финансовые операции проводят на месте с помощью компактных ноутбуках. Поработать с крупной суммой можно за закрытыми дверями в приватной зоне с банкоматом. Инновационный офис вдохновляет посмотреть на ситуации под новым углом. И выбрать те решения, которые сделают жизнь лучше. Мы приглашаем жителей Орла оценить новый офис».

Phygital-офис – первый в Орловской области, и 128-й в стране. Так банк трансформирует формат работы, делая акцент на симбиозе человечности и цифровых технологий.

Альфа-Банк, phygital-офис:

ул. Комсомольская, д.78

Время работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.

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