Мэр Орла Парахин велел создать ОМЗ

Стали известны условия слияния управлений «строителей» и «коммунальщиков».

В Орле в ближайшее время исчезнут сразу два муниципальных казенных учреждения: «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и «Управление капитального строительства города Орла». Как анонсировала пресс-служба мэрии, произойдет это в результате реорганизации. МКУ «УКС» планируется присоединить к МКУ «УКХ». Соответствующее постановление уже подписал мэр Юрий Парахин. Объединенное учреждение после завершения процесса реорганизации получит новое наименование: муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Сокращено оно будет звучать так: МКУ «ОМЗ г. Орла».

Таким образом, привычные «УКС» и «УКХ» уйдут в прошлое. Напомним, что именно через эти предприятия проходили большие объемы бюджетных средств, выделявшиеся на различные муниципальные закупки, начиная от уборки парков и скверов и заканчивая скандально известным ремонтом Красного моста. Парахин распорядился сохранить основные цели деятельности обоих учреждений за МКУ «ОМЗ». Полномочия и функции учредителя нового учреждения будут возложены на городское управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.

Как и его предшественники, МКУ «ОМЗ» будет получать и осваивать бюджетные средства, выделенные на муниципальные закупки. Предельная штатная численность работников новой организации установлена в количестве 77 единиц. Проект устава нового МКУ должен быть разработан уже до 1 апреля. До этого же дня должна быть проведена инвентаризация материальных ценностей и финансовых обязательств, находящихся на балансе МКУ «УКС». На основании ее данных будет подготовлен передаточный акт.

Парахин поручил подчиненным известить о стартовавшей реорганизации все заинтересованные стороны, включая налоговую службу и работников. Последних должны в письменной форме уведомить «о существенном изменении условий трудового договора и изменении системы оплаты труда». Сделано это должно быть не позднее, чем за два месяца до окончания реорганизации, завершить которую планируется в течение трех месяцев.

ИА «Орелград»