Гран-при кинофестиваля в Орле получила медиастудия из Луганска

В Орле подведены итоги международного фестиваля «КиноТок-2022».

16-й Международный киноконкурс «КиноТок-2022» прошел на базе факультета агротехники и энергообеспечения Орловского государственного аграрного университета. Как сообщили в этом вузе, на суд жюри было представлено более 80 работ от авторов и авторских коллективов из России, Норвегии, Болгарии и Луганской народной республики. Россия была представлена конкурсантами из 16-ти регионов страны, в том числе Красноярского края, Самарской, Ярославской, Саратовской и Кемеровской областей, Архангельска, Мурманска, Перми, Челябинска и др.

«Среди любителей 25 работ вышли в финал, среди профессионалов — 21 работа, — сообщили в ОГАУ. — Фильмы участников были представлены в следующих номинациях: лучший игровой короткометражный фильм; лучший анимационный фильм; лучший музыкальный видеоклип; лучший документальный фильм лучший сюжетный ролик; лучшая тематическая зарисовка; лучший ролик до 1 минуты».

Гран-при конкурса получила детская медиастудия «Серебряный Марс» из Луганска. Жюри отметило созданный ею фильм «Фантастика. Лугань», представленный в номинации «Лучшая тематическая зарисовка» среди любителей. Этот же фильм получил специальный приз от главного редактора конкурса. В номинации «Лучший игровой короткометражный фильм» среди любителей победителем стала работа «Как я не стал художником» студии «Следопыт» из Ярославля. Приз зрительских симпатий достался Алисе Шерстобитовой, студентке Института графического дизайна из Санкт-Петербурга. Зрителям понравилась ее работа «Большой Маленький шаг», представленная в номинации «Лучший сюжетный ролик» среди профессионалов.

Стоит сказать, что призы фестиваля отправятся во многие регионы страны, а также в другие страны. Но несколько призов останутся в Орле. Так, в номинации «Лучший сюжетный ролик» среди любителей победителем стал фильм «Студенческий отряд «Агроинженер», представленный Орловским ГАУ. А в номинации «Лучший документальный фильм» среди профессионалов победителем стал фильм «Струны» Владислава Сазонова из Орловского государственного института культуры.

ИА «Орелград»