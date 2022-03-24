Орловец свалил вину за ДТП на непредвиденный инфаркт

Стали известны подробности аварии, приговор по мотивам которой вынесли в Болхове.

Болховский районный суд Орловской области раскрыл некоторые подробности уголовного дела, по итогам которого в отношении виновника ДТП был вынесен обвинительный приговор. Местного жителя обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Авария произошла в июле 2020 года. Мужчина находился за рулем своего автомобиля. Около восьми часов утра он неправомерно выехал на встречную полосу и протаранил встречный автомобиль. В результате погиб пассажир встречного ВАЗа.

«В ходе судебного заседания подсудимый свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ, не признал, — говорится в сообщении районного суда. — Считает, что ДТП произошло потому, что он потерял сознание, если бы он знал, что у него случится инфаркт он бы не сел за руль».

При вынесении приговора суд учел наличие у подсудимого болезни, включенной в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. В связи с этим ему не могло быть назначено наказание в виде лишения свободы. Поэтому приговором Болховского районного суда осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев. Водительских прав его лишили на два с половиной года. Кроме того, осужденный должен выплатить семье погибшего 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»