В Советском районе Орла задержан мужчина почти с пятью граммами мефедрона

48-летний орловец утверждает, что наркотик предназначался для личного потребления.

48-летний орловец был задержан в Советском районе Орла с наркотическим веществом «мефедрон».

Полицейские изъяли 4,46 грамма запрещенного вещества, что является крупным объемом.

Мужчина попался не случайно. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков знали, что подозреваемый может быть причастен к обороту наркотиков.

Оперативные мероприятия подтвердили эти подозрения. Сам же задержанный утверждает, что изъятый мефедрон был предназначен для личного использования.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИА «Орелград»