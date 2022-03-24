В Советском районе Орла задержан мужчина почти с пятью граммами мефедрона

48-летний орловец утверждает, что наркотик предназначался для личного потребления.
48-летний орловец был задержан в Советском районе Орла с наркотическим веществом «мефедрон».
Полицейские изъяли 4,46 грамма запрещенного вещества, что является крупным объемом.
Мужчина попался не случайно. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков знали, что подозреваемый может быть причастен к обороту наркотиков.
Оперативные мероприятия подтвердили эти подозрения. Сам же задержанный утверждает, что изъятый мефедрон был предназначен для личного использования.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
ИА «Орелград»