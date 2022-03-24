В Советском районе Орла задержан мужчина почти с пятью граммами мефедрона

24.3.2022 | 15:00 Закон и порядок, Новости

48-летний орловец утверждает, что наркотик предназначался для личного потребления.

48-летний орловец был задержан в  Советском  районе Орла с наркотическим веществом «мефедрон».

Полицейские изъяли 4,46 грамма запрещенного вещества, что является крупным объемом.

Мужчина попался не случайно. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков знали, что подозреваемый может быть причастен к обороту наркотиков.

Оперативные мероприятия подтвердили эти подозрения. Сам же задержанный утверждает, что изъятый мефедрон был  предназначен для личного использования.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИА «Орелград»

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