В Орле выяснили причины задержек с оплатой перевозки льготников

Серьезные недостатки в межведомственной работе выявили аудиторы.

Контрольно-счетная палата Орловской области проверила, как областные чиновники возмещают перевозчикам часть потерь в доходах, которые те несут из-за обслуживания льготников. Речь идет о предоставлении льгот на проезд отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых установлены на федеральном и региональном уровнях. Компенсации перевозчикам выплачиваются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Орловской области».

Объектом экспертно-аналитического мероприятия стал региональный департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Аудиторы установили, что расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта за счет средств областного бюджета за 2021 год составили 48,142 миллиона рублей, или 100 процентов от плана. В прошлом году возмещение расходов перевозчикам за одну поездку по единому социальному проездному билету (ЕСПБ) производилось в среднем из расчета 11,89 рубля, в том числе 8,02 рубля за счет стоимости ЕСПБ и 3,87 рубля за счет средств областного бюджета.

В ходе проверки были установлены нарушения сроков представления АО «РИЦ» в указанный департамент сведений о проданных и пополненных транспортных картах. Были выявлены и нарушения сроков направления транспортным департаментом в департамент финансов заявок на перечисление бюджетных средств, из-за чего по цепочке сдвигались даты перечисления субсидий перевозчикам. «Так, из-за нарушений сроков направления заявки в департамент финансов Орловской области и сроков перечисления субсидий перевозчикам возмещение потерь в доходах перевозчиков за транспортные услуги по перевозке граждан по ЕСПБ, оказанные в декабре 2020 года, произведены департаментом в период с 15 марта по 11 мая 2021 года, т.е. спустя 2,5-4 месяца после оказания транспортных услуг», — говорится в отчете КСП.

ИА «Орелград»