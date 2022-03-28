Орловских перевозчиков поставили в неравные условия?

Аудиторы усомнились в справедливости порядка компенсации провоза льготников.

Своего рода парадокс выявили аудиторы областной Контрольно-счетной палаты, проверившие работу механизма возмещения перевозчикам выпадающих доходов. Напомним, в Орловской области целый ряд категорий льготников имеет право проезда в общественном транспорте по единому социальному проездному билету (ЕСПБ). Чтобы заинтересовать перевозчиков, правительство региона еще несколько лет назад утвердило порядок возмещения им потерь. По сути, областной бюджет доплачивает перевозчикам за обслуживание пассажиров-льготников.

Сами перевозчики неоднократно называли сложившуюся систему компенсаций, мягко говоря, несправедливой. И вот теперь КСП косвенно поддержала их в этом вопросе. В частности, аудиторы изучили областную методику расчета субсидий перевозчикам, утвержденную постановлением правительства региона в марте 2018 года. Участникам рынка этот документ более известен под названием «порядок №90». Согласно ему, размер субсидий рассчитывается независимо от вида маршрута перевозок и утвержденного тарифа на него.

Он зависит только от объема бюджетных ассигнований по данному направлению и перевезенных пассажиров (количество поездок) по ЕСПБ. По мнению КСП, в прошедшие два года это ставило перевозчиков, обслуживающих городские и пригородные маршруты, в неравные условия. Уровень потерь в доходах за одну поездку по ЕСПБ транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей, обслуживающих пригородные маршруты, выше, чем у работающих на городских маршрутах. Ведь стоимость проезда за черту города превышает установленный тариф по городу и зависит от его протяженности, т.е. она является в каждом случае различной.

При этом аудиторы ссылаются на информацию АО «Орелавтотранс». Согласно ей, средняя стоимость поездки по пригородным межмуниципальным маршрутам Орловской области (с автовокзалов области) составила за первое полугодие 2021 года 55,33 рубля, а это более чем в два раза превышает тариф на одну поездку в Орле. Отметим также, что в прошлом году возмещение расходов перевозчикам за одну поездку по единому социальному проездному билету (ЕСПБ) производилось в среднем из расчета 11,89 рубля, в том числе 8,02 рубля за счет стоимости ЕСПБ и 3,87 рубля за счет средств областного бюджета.

ИА «Орелград»