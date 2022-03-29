Жители Орла разделились на сторонников и противников «пивнушек» в жилых массивах

На сайте мэрии идет голосование.

Городские власти вынесли на открытое голосование свою новую инициативу, усложняющую жизнь питейным заведениям и их посетителям.

Мэрия предлагает закрыть 29 заведений, площадь которых составляет менее 50 метров, при условии, что они расположены менее чем в 50 метрах от жилого дома.

Впрочем, орловцы сами могут сделать выбор. Помимо голосования «за» и «против», можно отложить вступление муниципального правового акта на три месяца или полгода.

«Для того, чтобы принять участие в общественном голосовании, необходимо на официальном сайте администрации Орла под главным баннером «Мой выбор, моё будущее» нажать кнопку «Участвовать». Далее перейти в раздел «Обсуждения (опросы и оценки)», авторизоваться через «Госуслуги» и сделать свой выбор: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/discussions/poll/333425 «, сообщает пресс-служба мэрии.

ИА «Орелград»