Жители Орла разделились на сторонников и противников «пивнушек» в жилых массивах

29.3.2022 | 12:01 Новости, Общество

На сайте мэрии идет голосование.

Городские власти вынесли на открытое голосование свою новую инициативу, усложняющую жизнь питейным заведениям и их посетителям.

Мэрия предлагает закрыть 29 заведений, площадь которых составляет менее 50 метров, при условии, что они расположены менее чем в 50 метрах от жилого дома.

Впрочем, орловцы сами могут сделать выбор. Помимо голосования «за» и «против», можно отложить вступление муниципального правового акта на три месяца или полгода.

«Для того, чтобы принять участие в общественном голосовании, необходимо на официальном сайте администрации Орла под главным баннером «Мой выбор, моё будущее» нажать кнопку «Участвовать». Далее перейти в раздел «Обсуждения (опросы и оценки)», авторизоваться через «Госуслуги» и сделать свой выбор: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/discussions/poll/333425 «, сообщает пресс-служба мэрии.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования