Орловец нашел несколько кустов дикорастущей конопли и не смог пройти мимо

30.3.2022 | 14:13 Закон и порядок, Новости

Во Мценском районе местный житель «попался» с крупной дозой марихуаны.

Полиция выявила 48-летнего жителя Мценского района, у которого хранилось 136 граммов марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что житель деревни Большая Каменка может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Сам мужчина, впрочем, утверждает, что случайно нашел несколько кустов дикорастущего растения в лесополосе, а собранный наркотик предназначался исключительно для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере», а с подозреваемого взята подписка о невыезде.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования