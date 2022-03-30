Орловец нашел несколько кустов дикорастущей конопли и не смог пройти мимо

Во Мценском районе местный житель «попался» с крупной дозой марихуаны.

Полиция выявила 48-летнего жителя Мценского района, у которого хранилось 136 граммов марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что житель деревни Большая Каменка может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Сам мужчина, впрочем, утверждает, что случайно нашел несколько кустов дикорастущего растения в лесополосе, а собранный наркотик предназначался исключительно для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере», а с подозреваемого взята подписка о невыезде.

ИА «Орелград»