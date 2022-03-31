На территории Орловской области находится более тысячи беженцев с Донбасса и Украины

Ежедневно «своим ходом» приезжает около 30 жителей Мариуполя.

Количество вынужденных переселенцев, размещенных на территории Орловской области, достигло 1 031 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

В статистику включены как жители ДНР и ЛНР, так и освобожденных районов Украины. Примерно треть из них — дети. В пунктах временного размещения живут 765 человек, остальные остановились у родственников и знакомых.

Позавчера, 29 марта, в регион приехало еще 126 человек, из них 42 ребенка. В основном, это люди из Харьковской и Сумской областей Украины.

Отмечается, что ежедневно в Орловскую область самостоятельно приезжает порядка трех десятков беженцев из Мариуполя. По сообщениям СМИ, именно в этом городе на данный момент продолжаются наиболее ожесточенные бои.

ИА «Орелград»