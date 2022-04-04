Орловца осудили за подаренный ему пистолет

4.4.2022 | 17:58 Закон и порядок, Новости

Пистолет оказался самодельным и не вписался в рамки закона.

Свердловский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который получил в подарок самодельный пистолет. Подробности уголовного процесса сообщила пресс-служба этого суда. Дело было заведено на жителя поселка Куракинский, которого органы предварительного расследования обвинили в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Его пример может стать поучительным для других. Кстати, в судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал полностью.

Он пояснил, что в мае 2020 года у себя дома отмечал свой же день рождения. К нему в гости пришел приятель, который принес ему в качестве подарка самодельный пистолет. Подарок юбиляр положил на полку в шкафу. Спустя несколько дней к нему в гости пришел другой знакомый, который узнал о подарке и попросил владельца показать ему пистолет. Подсудимый согласился, подарок показал, а затем вновь положил его на полку, где пистолет и пролежал до декабря 2020 года.

«Проводя уборку в шкафу, он обнаружил пистолет, после чего перенес его из дома в сарай, который находится в 50 метрах от квартиры, — сообщили в райсуде. — В сарае мужчина положил его под ведро на полу. Летом прошлого года, когда к нему приехали сотрудники полиции с распоряжением о проведении оперативно-розыскного мероприятия и спросили, хранит ли он что-либо запрещенное, мужчина пояснил, что у него в сарае хранится самодельный пистолет».

Словом, он сам выдал сотрудникам полиции пистолет и пояснил, что получил оружие в подарок. Однако это признание от уголовного дела его не уберегло. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы, установив ряд ограничений. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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