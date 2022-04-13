Участница орловского наркокартеля получила 12 лет колонии

Под Орлом осудили еще одного члена преступного сообщества.

Как сообщает пресс-служба Орловского районного суда, рассмотрено уголовное дело по обвинению гражданки К. в совершении ряда преступлений. Она признана виновной в участии в преступном сообществе и незаконном производстве наркотических средств в составе организованной группы в особо крупном размере. Также ее признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета.

«При этом было установлено, что члены преступного сообщества, в составе которого действовала К., распространяли наркотические средства на территории Орловской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской, Тамбовской и Белгородской областей, — следует из сообщения суда. — По итогам рассмотрения дела виновному лицу назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей и ограничением свободы сроком на 1 год».

Кроме того, приговором конфискованы жилой дом и земельный участок, на территории которых осуществлялось производство наркотических средств. Это дело стало продолжением нашумевшей истории с работой нарколаборатории под Орлом. Ранее к длительным срокам лишения свободы были приговорены еще три участника данного преступного сообщества. Например, в марте один из них получил 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, штрафом в 300 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год.

Как сообщала тогда прокуратура региона, в период с мая по август 2020 года подельники в одном из домовладений Орловского района оборудовали лабораторию и произвели наркотики общей массой более 6 кг. Реализовать до конца преступный умысел по сбыту наркотиков они не смогли, поскольку их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В ходе обыска в нарколаборатории были изъяты прекурсоры для изготовления более 751 кг наркотических средств.

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ИА «Орелград»