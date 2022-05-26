В Орле на площади Жукова уничтожены десятки деревьев и рулонный газон

Происшествие не является гарантийным случаем для подрядчика.

Неустановленные вандалы уничтожили порядка 40 туй и несколько десятков метров рулонного газона на площади Жукова. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

При этом, злоумышленники применили необычный для вандалов способ причинения ущерба — распыление гербицида сплошного действия — ядохимиката, использующегося в сельском хозяйстве для полного уничтожения растительности, включая самые «живучие» разновидности сорняков.

Правоохранительным органам только предстоит разобраться в произошедшем, но специалисты «Управления коммунального хозяйства города Орла» оперативно провели собственное «расследование». По их мнению, «злоумышленник двигался с распылителем со стороны ТЦ «Атолл» к стадиону «Динамо» по тротуару между площадью Жукова и строительным магазином, опрыскивая сверху донизу плотный ряд растений».

Отметим, что акт вандализма не является гарантийным случаем для подрядчика. Благоустройством площади Жукова, как и большинством аналогичных проектов, занималась компания «Техспецкомплект», руководство которой находится под следствием.

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ИА «Орелград»