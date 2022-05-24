Любимого подрядчика Клычкова подозревают в уклонении от уплаты налогов

Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении компании «Техспецкомплект».

Руководство компании «Техспецкомплект», имеющей репутацию «фаворита» губернатора Андрея Клычкова, снова подозревается в совершении преступления. На этот раз речь идет об уклонении от уплаты налогов.

Проверка, проведенная УФСБ, прокуратурой, УФНС и УМВД, показала, что на протяжении трех лет с этой целью использовалась подконтрольная фирма, находящаяся на упрощенной системе налогообложения. Руководитель организации провел формальное разделение бизнеса, и полученный доход «уходил» на упомянутую фирму.

Документация, необходимая для осуществления этой схемы, вероятно, фабриковалась бухгалтерией, поэтому фигурантом уголовного дела является не только генеральный директор, но и главный бухгалтер.

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, в результате указанных незаконных действий ООО «Техспецкомплект» не уплатило налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на общую сумму свыше 46 млн рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов».

Ранее силовики выявили завышение стоимости подрядных работ на площади Маршала Жукова, в результате чего компания «Техспецкомплект» нанесла значительный ущерб бюджету. Кроме того, на одном из ливенских объектах «фаворит Клычкова» использовал строительные материалы несоответствующего качества, указав, при этом, в итоговых документах недостоверные сведения о применении более дорогих по стоимости составляющих. В обоих случаях были возбуждены уголовные дела.

Учредителем ООО «Техспецкомплект» является Светлана Маркина, супруга Алексея Маркина, владельца ООО «Триумф» — компании, которая с приходом Клычкова также получала крупные подряды. Согласно справочной информации, генеральным директором начиная с 2017 года является Владимир Рябко.

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ИА «Орелград»