Орловский суд оставил под домашним арестом Злуникина, подозреваемого в хищении средств

28.1.2022 | 17:33 Закон и порядок, Новости, Политика

Молчанов, другой фигурант резонансного уголовного дела, по-прежнему скрывается от следствия.

Советский районный суд не стал продлевать арест Евгения Злуникина (на фото слева), подозреваемого в хищении бюджетных средств, предназначенных для ремонта Красного моста. Суд не поддержал ходатайство следователя и оставил фигуранта под домашним арестом. Эта мера избрана на срок в один месяц и одни сутки.

Напомним, Александр Молчанов, другой фигурант по этому уголовному делу, скрылся от следствия и объявлен в международный розыск, а его коллега по компании «Ремспецмост» Евгений Подрезов содержится в орловском СИЗО.

Еще одним подозреваемым в хищениях средств является Сергей Лежнев, советник губернатора Орловской области. У него были проведены обыски, но сам Лежнев утверждал, что это связано с поисками беглого Молчанова.

Отметим, что в редакцию «Орелграда» обратился человек, который утверждает, что Лежнева и Злуникина связывают близкие дружеские отношения. На предоставленном им фото Евгений Злуникин запечатлен в неформальной обстановке с Артемом Бурцевым, возможным кумом Сергея Лежнева.

Все упомянутые лица являются земляками по Белгородской области.

ИА «Орелград»

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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