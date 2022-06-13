В Орле проверят «утраченные» документы облздрава

Проверкой документов займется специально созданная экспертная комиссия.



Член правительства Орловской области Станислав Шувалов распорядился о создании комиссии по экспертизе ценности документов, образовавшихся в результате деятельности регионального департамента здравоохранения. Отметим, что господин Шувалов именно этот департамент и возглавляет. Председателем комиссии назначен замглавы облздрава Владимир Николаев, секретарем – Алевтина Голубкова, замначальника отдела по работе с кадрами подведомственных учреждений облздрава. Членами комиссии стали Ольга Дубова, Татьяна Фильченкова и Елена Плескачева, также сотрудники указанного департамента.

Как следует из приказа, экспертная комиссия создается в целях организации и проведения методической и практической работы по экспертизе ценности документов, образовавшихся в деятельности департамента. Она является совещательным органом. Комиссия должна проводить работу по ежегодному отбору документов для хранения или уничтожения. Она же рассматривает и принимает решения о согласовании описей дел постоянного хранения, дел по личному составу, временных дел, номенклатуры дел, актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, актов об утрате документов и неисправимом повреждении архивных документов.

В функции совещательного органа входит согласование проектов локальных нормативных актов и методических документов департамента. Комиссия наделена правом давать рекомендации структурным подразделениям и отдельным работникам облздрава, в том числе по вопросам «розыска недостающих дел постоянного срока хранения и дел по личному составу, упорядочения и оформления документов для передачи на архивное хранение».

Напомним, в конце мая Советским районным судом города Орла был вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Было установлено, что чиновник принял незаконное решение об отказе в переоформлении лицензии «Диализному центру «Нефрос-Калуга». Залогин получил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, ему на два с половиной года запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах власти, государственных учреждениях, муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления.

ИА «Орелград»