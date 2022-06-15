В Орле произойдет гарантийная замена плитки на площади Маршала Жукова

15.6.2022 | 15:56 Новости, Общество

Подрядчик планирует осуществить гарантийный ремонт до конца июня.

На площади Маршала Жукова до конца июня заменят сломанную плитку и участок бортового камня. Работы пройдут в рамках гарантийных обязательств подрядчика.

«Порядка 100 кв.м плиточного покрытия, а также участок бортового камня подлежат замене в рамках пятилетних гарантийных обязательств. Их подрядчик выполнит до 30 июня — сразу после поставки необходимых материалов», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что благоустройство площади, которым занимался «подрядчик-фаворит Клычкова» , завершилось в конце 2021 года, и за это время было уже несколько скандалов, связанных с объектом. В частности, правоохранительные органы выявили мошеннические действия со стороны компании-подрядчика, а Анатолий Костарев, ветеран Великой Отечественной войны, обратил внимание общественности на то, что у Маршала Жукова на бюсте не хватает одной звезды Героя Советского Союза.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту вандализма — неизвестный произвел опрыскивание ядохимикатом нескольких десятков деревьев.

ИА «Орелград»

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